ممثلو الأندية يعترضون على سياسة اتحاد الكرة خلال اجتماع الزمالك

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جدة - عمرو شويل يشهد مقر نادي الزمالك اجتماعا لممثلي أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة مصير الكرة المصرية وبعض الأمور التي تخص المسابقات واللوائح وقرارات اللجنة الخماسية. وذكر الموقع الرسمي للزمالك، أن الاجتماع شهد اعتراض ممثلي الأندية على سياسة اتحاد الكرة، وهو الاجتماع الأول قبل الاجتماع بالمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. والحاضرون هم كلا من : محمود عبد العظيم (نادي أبو شحاتة الإسماعيلية) ماجد سلامة – نادي بلدية إسماعيلية. خالد عرفات – نادي تحرير أسوان أشرف معوض – مركز شباب الفيوم عمرو سيد – مركز شباب أطسا الفيوم هاني إبراهيم – نادي شباب بداوي الدقهلية مصطفى نجار – نادي سبورت كاسل طنطا أحمد الصواف – مركز شباب ناصر المنيا إسماعيل عبد الكريم – مركز شباب قلين كفر الشيخ رضا عبدالله – نادي سخا كفر الشيخ محمود زكريا – مركز شباب سنورس الفيوم ياسين محمود – نادي أبو كساه الفيوم أحمد عبد الكامل – نادي وادي النيل أسوان الأحمدي إبراهيم- مركز شباب تلا المنوفية Advertisements أشرف الشامي – نادي بلدية المحلة سيد سالم – نادي الوطنية أحمد رشاد – نادي العياط طارق رمضان – مركز شباب القباني الاسكندرية سليم صالح – أبو صوير الإسماعيلية هرماس رضوان – نادي بني عبيد فايز عواد – الحزم شمال سيناء حمادة فيصل – مطوبس كفر الشيخ محمود الفقي – مركز شباب اتاي البارود صبحي العطار – مركز شباب حوش عيسى سعيد موسى – مركز شباب بئر العبد شمال سيناء سالم علي – مركز شباب رابعة أحمد الفاتح – مركز شباب الصف جمال الصرفي – نادي بلا عصام عصمت – مركز شباب ناصر الفكرية المنيا علي سليم – نادي بني سويف محمد عثمان – مركز شباب أوليلا

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