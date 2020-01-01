شكرا لقرائتكم شيكابالا يقود الزمالك لتخطي عقبة أسوان في آخر مواجهة بين الفريقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستقبل فريق الزمالك نظيره فريق أسوان على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة رقم 11 من منافسات الدوري المصري الممتاز. تاريخيا جمعت 18 مواجهة بين الفريقين فاز الزمالك في 12 مواجهة وحضر التعادل 6 مرات، سجل الفريق الأبيض 40 هدفا مقابل 9 أهداف فقط للفريق الأزرق. Advertisements آخر مواجهة جمعت بين الفريقين يوم 15 يونيو 2017 على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة رقم 31 من مسابقة الدوري، وفاز الزمالك بهدف دون رد جاء بتوقيع شيكابالا في الدقيقة 90.

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