شكرا لقرائتكم هرماس رضوان: مرتضى منصور رجل الساعة.. ونبحث حل مشكلات الأندية المظلومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد هرماس رضوان، رئيس نادي بني عبيد، أن اجتماع اليوم لمناقشة مشاكل الأندية وهى معروفة، موضحا أنهم ليسوا مع أحد أو ضد أحد.
وأضاف "رضوان" في اجتماع عمومية اتحاد الكرة: "نحمل أمانة تجاه أنديتنا واعتب على من لم يحضر.. ولا اتفاق الا على صالح أنديتنا.. وليست لنا مصلحة انتخابية لكن لدينا مشاكل كبيرة بالمطالبة بتنظيم دوري محترفين ولا نملك الدعم من الاتحاد وهناك أزمة الصعود والهبوط من دوري من 16 ناديا ودورة ترقي وصعود ٣ أندية من اكتر من ١٧٠ ناديا" .
كما أشار رضوان: "مرتضى منصور رجل الساعة وهو الذي شعر بنا لمناقشة مشاكلنا وسنعرضها على اللجنة الخماسية للجبلاية.. موضحا أن اتحاد الكرة لم يوفق أوضاعه.. وأدعو الزملاء لوضع جدول الأعمال للنقاط الأساسية لمناقشة مشكلة الدعم ولائحة المسابقات" .
ووجه هرماس رضوان الشكر لمرتضى منصور على الدعوة الكريمة في نادي الكرامة وهو نادي الزمالك.
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