شكرا لقرائتكم تعين محمد العلواني مديرا عاما لإدارة التفتيش الخارجي بوزارة الشباب والرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين الدكتور محمد العلواني، مديرا عاما لإدارة التفتيش الخارجي بالوزارة، ضمن التعديلات الإدارية التي اعتمدها وزير الرياضة لزيادة الانضباط وتحسين منظومة العمل الإداري داخل الوزارة.

ويعد محمد العلواني واحدا من أبرز الكوادر الشابة في وزارة الشباب والرياضة، بعدما حصل على درجة الدكتوراه، كما حصل مؤخرا على درجة زمالة كلية الدفاع الوطني من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عن بحث بعنوان (الحكومة الإلكترونية وتاثيرها علي الأمن القومي المصري).

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وتدرج العلواني في عدة مناصب بوزارة الشباب والرياضة، كما تولى منصب مدير عام إدارة الأزمات والكوارث بعد استحداثها في الوزارة خلال الفترة الماضية.