شكرا لقرائتكم عرض إماراتى يُهدد صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الغموض تسيطر على مصير عبد الله السعيد نجم بيراميدز والمنتخب، والذي دخلت عدة أندية في مفاوضات لضمه بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفتح مسئولو بيراميدز خط مفاوضات مع عبد الله السعيد، قائد الفريق الكروى الأول، لتجديد تعاقده فى الفترة الحالية، وتحصينه من العروض التى تلقاها فى الفترة الأخيرة، وأبرزها من نادى الزمالك، خاصة أن اللاعب يعد أحد أهم الركائز الأساسية بصفوف الفريق، في الوقت الذي عرض مسئولو بيراميدز على عبد الله السعيد تجديد عقده الذى سينتهى بنهاية الموسم الجارى، مقابل رفع قيمته، ومن المنتظر أن يحسم اللاعب مصيره سواء بالتجديد لبيراميدز أو الرحيل بنهاية مدة عقده.

Advertisements

وعلم الخليج 365 أن الساعات الماضية شهدت تلقى عبد الله السعيد عرضاً مغرياً من أحد الأندية الإماراتية الكبرى، وهو الأمر الذي يفضله صانع العاب منتخبنا الوطني حتى هذه اللحظة، مفضلاً الرحيل عن الدوري المصري عن الاستمرار في بيراميدز أو الانتقال للزمالك.

كانت إدارة الكرة بنادى الزمالك قد بتوصية إلى مجلس إدارة النادى، بضم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة بنهاية الموسم الجارى، فى حالة عدم فتح باب الاستبدال فى شهر يناير المقبل، حيث يمتلك الأبيض مقعدا وحيدا فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال الشهر القادم، لذا ترغب إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة بدعم مركز المهاجم أو الظهير الأيمن بدلا من ضم السعيد.

وطلب عبد الله السعيد، الحصول على 15 مليون جنيه مقابل التوقيع للزمالك إلا إن مسؤولى النادى الأبيض قد أكدوا للسعيد إنه سيحصل على جزء كبير من مقابل عقده هذا الموسم بشكل فورى عند التوقيع لقلعة ميت عقبة لذا طالبته إدارة الزمالك بتخفيض متطلباته المالية، بعدما توصل مسؤولو الأبيض إلى اتفاقاً مبدئيًا مع عبد الله السعيد حول ضمه بعدما واصل تألقه هذا الموسم مع فريقه حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الجارى.