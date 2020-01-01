مصر المقاصة ضد الأهلي.. حسام البدري يراقب المباراة

جدة - عمرو شويل مصر المقاصة ضد الأهلي

حضر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول ومعه سيد معوض المدرب المساعد، مباراة الأهلي ومصر المقاصة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، فى المواجهة رقم 17 فى تاريخ مواجهات الفريقين.

مصر المقاصة ضد الأهلي

مصر المقاصة ضد الأهلي

ويأتي تواجد البدري ومعوض في المباراة في إطار خطة جهاز المنتخب الوطني الأول لمتابعة مباريات الدوري والعناصر التي يحتاجها المنتخب عن قرب. فيما حضر طارق مصطفي المدرب العام وايمن طاهر مدرب الحراس مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب باستاد الإسكندرية.

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساءً على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الـ 11 لبطولة الدوري .