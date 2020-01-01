شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: 55 ناديًا حضروا الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بالزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أن ٥٥ ناديا حضروا اليوم للجمعية العمومية لاتحاد الكرة مشيرا إلى أنه ليست لدينا خصومة ضد أحد.
وأضاف منصور: أن الأندية استغاثت به ومن الطبيعي أن نجتمع ونتحدث ونناقش، مشيراً إلى أنه قال لعمرو الجنايني رئيس لجنة الجبلاية: "أن من أتى بمرتضى منصور جمعية عمومية مصريين مثلي ومثل كل الأندية وليس رئيس الفيفا، والذي يحاسبنا هو الجمعية العمومية التي لابد من تعظيمها واي جهة رياضية لا تملك معاقبة ناد وهو حكم قضائي".
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