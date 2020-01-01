بيراميدز يكشف تشكيلة الفريق الرسمية لمواجهة الحدود

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جدة - عمرو شويل أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادى بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود التى ستقام فى الثانية والنصف ظهر غدًا الخميس، على ستاد المكس بالاسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بحثاً عن النقاط الثلاث بعد التعادل السلبى مع انبى فى الجولة الماضية فيما فاز بيراميدز على وادى دجلة بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة وضمت قائمة بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري Advertisements خط الوسط: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عمر العيوني - نبيل عماد دونجا خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس. ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى أربعة لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً . وطالب طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات أمام منافس قوى لايستهان بقدرات لاعبيه، فيما سيظهر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لأول مرة فى الدوري بعدما قاد فريقه للفوز فى مواجهة الكونفدرالية أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف ويسعى لتصحيح مسار الفريق السماوى بالدوري للعودة للقمة.

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