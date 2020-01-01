شكرا لقرائتكم التشكيل الرسمي لمباراة مصر المقاصة ضد الأهلي في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مصر المقاصة ضد الأهلي

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساءً على ملعب استاد السلام، ضمن الجولة الـ 11 لبطولة الدوري .

مصر المقاصة ضد الأهلي وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: محمود حمدي في حراسة المرمى، عاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد ياسين محمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وعمرو مرعي .

ويتواجد على البدلاء كلًا من: محمد كوكو لحراسة المرمي وأحمد مودي وحسني فتحي وصلاح ريكو وباولن فوافي واودو موسيس وصلاح عاشور.

مصر المقاصة ضد الأهلي فى المقابل، أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه مصر المقاصة بعد قليل.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا بعد قليل على نظيره مصر المقاصة في المباراة التي ستقام على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.



وأجرى فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات على تشكيلة فريقه حيث تواجد محمود متولي أساسيًا للمرة الأولى منذ مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر والتي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك لتعويض الموقوف أيمن أشرف. مصر المقاصة ضد الأهلي

تشكيل الأهلي وأجرى فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات على تشكيلة فريقه حيث تواجد محمود متولي أساسيًا للمرة الأولى منذ مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر والتي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك لتعويض الموقوف أيمن أشرف. مصر المقاصة ضد الأهلي

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد الشيخ – أحمد فتحى

خط الهجوم : مروان محسن.

يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 9 نقاط يحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري.