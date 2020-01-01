شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يتعادل امام انبي بهدف لكل فريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق إنبى مع الإسماعيلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز عماد حمدى هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ثم أحرز رامى صبرى هدف التعادل للفريق البترولى من ضربة جزاء سددها بشكل نموذجى فى الدقيقة 88.

وشهدت الدقائق الأخيرة اشتعال المبارة بعد احتساب سعيد حمزة حكم اللقاء ركلة الجزاء لصالح إنبى، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لسعفان الصغير مدرب حراس الدراويش لإعتراضه على احتساب ركلة الجزاء، ورفض مدرب الحراس مغادرة الملعب قبل أن يتدخل الأمن ويصطحبه للخارج، وبعدها طالب الإسماعيلى احتساب ركلة جزاء لصالحهم بداعى ارتطام الكرة فى يد رامى صبرى، ومن بعدها اشتعلت أجواء المباراة واعتراضات بالجملة على الحكم.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 14 فى المركز الرابع عشر بجدول المسابقة، بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 أهداف بينما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا.

وضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد مجدي، خط الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد، محمد هاشم، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن، خط الوسط: عماد حمدي، محمد مخلوف، محمد صادق، عبد الرحمن مجدي، خط الهجوم: محمد الشامي، بيكتي سيلفا.

وضم تشكيل انبى كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: على فوزي، أسامة جلال، رامي صبري وكريم فؤاد، خط الوسط: عبد الرحمن عامر، أحمد العجوز، محمد رزق، محمود غالي، الهجوم: محمد بسيوني ومحمود قاعود.