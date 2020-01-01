جنش يشكر محمد صلاح و يصفه بـ"فخر مصر"

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جدة - عمرو شويل وجه محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي النادي الزمالك الشكر، ل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، و وصف صلاح بفخر مصر، بتغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
ووصف جنش الفترة الماضية بأنها فترة صعبة للغاية، وأنه تعلم منها الكثير، وأن المواقف هي التي تظهر الناس، ووجه جنش الشكر ل لاتحاد المصري لكرة القدم لوقوفه بجانبه خلال فترة علاجه، و جمهور نادي الزمالك الذي دائما ما يشد من أزر اللاعب، ومدرب حراس المنتخب الوطني الأول أيمن طاهر.
وتعرض جنش لإصابة في القدم خلال تدريبات المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر الصيف الماضي، وبعد إجراء أشعة له تأكد إصابته بقطع في "وتر أكيليس" ليقوم بإجراء عملية جراحية في ألمانيا، ثم أنهى برنامجه التأهيلي في إسبانيا قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات نادي الزمالك الجماعية.
يذكر أن محمد صلاح قد أوصي جنش بعد إجراءه العملية الجراحية، بالخضوع لفترة التأهيل في إسبانيا تحت إشراف الطبيب الهولندي "روبين".
وكانت الصفحة الرسمية لنادي قد نشرت فيديو ترحيبي ل جنش، بمناسبة عودته للتدريبات الجماعية.
محمود جنش
جنش وصلاح
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