شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك مدير كرة ومدرب عام بنادي النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي النجوم، تولى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني السابق لفريق جولدي، منصب مدير الكرة للفريق الأول، بجانب منصب المدرب العام.
وأنهى أحمد عيد عبد الملك، إجراءات توليه منصبي مدير الكرة والمدرب العام لفريق النجوم، بعد جلسة مع محمد الطويلة رئيس النادي خلال الساعات القليلة الماضية شهدت الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه المسئولية.
كما انضم عبد السلام نجاح للجهاز الفني لفريق النجوم ليتولى منصب المدرب المساعد، ومن المقرر أن يبدأ أحمد عبد الملك مهمته رسميا مع النجوم ابتداء من غدا الخميس.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد عيد عبد الملك مدير كرة ومدرب عام بنادي النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.