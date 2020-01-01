شكرا لقرائتكم أحمد عيد عبد الملك مدير كرة ومدرب عام بنادي النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادي النجوم، تولى أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني السابق لفريق جولدي، منصب مدير الكرة للفريق الأول، بجانب منصب المدرب العام.

وأنهى أحمد عيد عبد الملك، إجراءات توليه منصبي مدير الكرة والمدرب العام لفريق النجوم، بعد جلسة مع محمد الطويلة رئيس النادي خلال الساعات القليلة الماضية شهدت الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه المسئولية.

كما انضم عبد السلام نجاح للجهاز الفني لفريق النجوم ليتولى منصب المدرب المساعد، ومن المقرر أن يبدأ أحمد عبد الملك مهمته رسميا مع النجوم ابتداء من غدا الخميس.