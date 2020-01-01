شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: لا أحد يجرؤ على منع رئيس الزمالك من حضور المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن البعض يقول ان هناك مشاكل مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، موضحا أنه لا يجرؤ أحد على منعه من دخول المباريات.

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وأضاف "منصور" خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حالياً بنادي الزمالك، "أن اللجنة الأوليمبية حين أوقفته، قام برفع دعوى قضائية والمحكمة الرياضية أكدت أنه لا يجوز للجنة الأوليمبية وليس من حقها أو سلطاتها معاقبة رئيس الزمالك لأن الاندية ليست تحت سلطة اللجنة الأوليمبية والزمالك هيئة مثله مثل اللجنة الأوليمبية".

وأشار "منصور" إلى أنه جمعته 3 مكالمات بعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية وكذلك مكالمة مع وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي للتأكيد على أن الاجتماع بما فيه صالح للكرة المصرية فقط، موضحا أنه لا ينظر لرئاسة اتحاد الكرة.