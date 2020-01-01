شكرا لقرائتكم المقاصة ضد الأهلي.. التشكيل الرسمي للقلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه مصر المقاصة بعد قليل.

ويحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا بعد قليل على نظيره مصر المقاصة في المباراة التي ستقام على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وأجرى فايلر المدير الفني للأهلي عدة تغييرات على تشكيلة فريقه حيث تواجد محمود متولي أساسيًا للمرة الأولى منذ مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر والتي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضي، وذلك لتعويض الموقوف أيمن أشرف.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - محمود متولي - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "قفشة" - أحمد الشيخ – أحمد فتحى

خط الهجوم : مروان محسن.

أما البدلاء :-

علي لطفي - ياسر إبراهيم – وليد أزارو – وليد سليمان – حسام عاشور – صلاح محسن – جيرالدو دا كوستا.

فيما تم استبعاد مصطفى شوبير ومحمد عبد المنعم من القائمة النهائية للمباراة.