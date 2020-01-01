شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: اجتماع عمومية الجبلاية للدفاع عن الأندية المظلومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ترحيبه بكل ممثلي الأندية الذين حضروا لاجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة اليوم بمقر النادي، موضحا أنه تمت الدعوة لهذا الاجتماع من أجل مناقشة بعض الأمور بعد إبداء ممثلي الأندية رغبة في عقد اجتماع .

وأضاف منصور في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك : ” نتحدث اليوم عن اللوائح والظلم الذي يقع على عدد كبير من الأندية المحبطة من سياسة اتحاد الكرة”، مشيرا إلى أن عدد الحضور كبير اليوم وسيكون هناك اجتماع تمهيدي لاجتماع يوم 7 يناير الحالي في نادي الزمالك ومن لا يحضر سيتحمل المسئولية.

أشار مرتضى منصور” : لو نظرت الأندية للمصلحة العامة سنحقق ما نريد خاصة أندية دوري الدرجة الثانية التي لا تحصل على حقها .. موضحا أننا سنقوم بعمل جدول أعمال عن الملفات التي ستتم مناقشتها في اجتماع 7 يناير وسنضع الحلول لكل المشكلات.

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وأوضح رئيس الزمالك أن الجمعية العمومية هى الأقوى لأنها هي التي تختار اتحاد الكرة .. موجها رسالة لمجموعة كبيرة من ممثلي الجمعية العمومية بأن من يخاف على مصلحة ناديه أو مركز الشباب فليحضر ويناقش معنا القرارات بما فيها صالح الكرة المصرية.. مشددا على أن هيرماس رضوان رئيس بني عبيد سيكون مندوبا عن كل الأندية للإعلان عن قرارات الجمعية العمومية.

وأتم منصور: ” من يخاف أو يتحدث فقط أو لا تهمه مصلحة ناديه لا علاقة لنا به .. فنحن نبحث عن الأشخاص الذين يتحملون المسئولية من الأندية وهم الحاضرون الآن، مشيرا إلى أن أندية من الإسماعيلية ومطروح وأسوان، وبعض الأندية القريبة من القاهرة لحضور الاجتماع لم تأت.

وختم مرتضى منصور: ” أضع في اعتباراتي من تحمل مشقة الحضور من أندية المحافظات اليوم”.