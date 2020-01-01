شكرا لقرائتكم وصول الأهلي لملعب السلام منذ قليل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريق الاهلي إلى ملعب السلام منذ قليل لمواجهة فريق مصر المقاصة في السابعة والنصف من مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد السلام في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على مُعاينة أرض ملعب السلام قبل خوض مباراة المقاصة في السابعة والنصف من مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد السلام في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز، وبمجرد وصول حافلة الفريق الأحمر إلى ملعب السلام توجه فايلر إلى أرض السلام من أجل مُعانية أرضية الملعب.

كان فايلر قد ضم 19 لاعبًا لقائمة مباراة المقاصة، وهم: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول، أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا، مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.

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فيما تضم قائمة المُستبعدين في الاهلي من قائمة مباراة المقاصة ، كلاً من : شريف إكرامي وجونيور أجاي وحسين الشحات وسعد سمير ومحمود وحيد للإصابة لينضم هذا الخماسي لقائمة المصابين في الفريق والتي تضم أيضًا رمضان صبحي ومحمد محمود وحمدي فتحي وكريم نيدفيد، بالإضافة إلى غياب أيمن أشرف للإيقاف، بجانب غياب الثلاثي صالح جمعة وعمار حمدي وحسين السيد لأسباب فنية.

ويدخل الأهلي مواجهة المقاصة اليوم وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطتين عن المقاولون صاحب الوصافة، مع وجود مباراتين مؤجلتين لحامل اللقب، في المقابل يحتل مصر المقاصة المركز الـ15، بعد أن فاز الفريق في مباراتين فقط، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر خمس.

وأكد رينيه فايلر أن الهدف الأساسى من المباراة حصد الثلاث نقاط أمام فريق المقاصة، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسى للإصابة، وقال فايلر: "الإصابات التى حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد ، وشدد المدرب السويسري على أنه يتعامل مع هذه الإصابات من خلال تجهيز البدائل بشكل مُستمر لأن هذا هو الحل الوحيد لمواجهة لعنة الإصابات المتتالية التى تطارد الفريق.