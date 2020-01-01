شكرا لقرائتكم عمومية الجبلاية : اجتماع الزمالك إنقاذ للأندية والكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أعضاء عمومية اتحاد الكرة المتواجدون بنادي الزمالك أن اجتماع اليوم والدعوة له يعتبر انقاذا لنا ، موجهين الشكر للمستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء. ونقل الموقع الرسمي لنادي الزمالك، تصريحات منسوبة لأعضاء عمومية الجبلاية كالتالي : "جئنا اليوم لكي يكون هناك موقف قوي لاثبات أن الجمعية العمومية صاحبة الشأن والقرار، وسنتخذ قرارات مصيريه اليوم لصالح الكرة المصرية، وسيتم جمع توقيعات لعقد جمعية عمومية غير عادية". والحاضرون هم: محمود عبد العظيم (نادي أبو شحاتة الإسماعيلية) ماجد سلامة – نادي بلدية إسماعيلية. خالد عرفات – نادي تحرير أسوان أشرف معوض – مركز شباب الفيوم عمرو سيد – مركز شباب أطسا الفيوم هاني إبراهيم – نادي شباب بداوي الدقهلية مصطفى نجار – نادي سبورت كاسل طنطا أحمد الصواف – مركز شباب ناصر المنيا إسماعيل عبد الكريم – مركز شباب قلين كفر الشيخ رضا عبدالله – نادي سخا كفر الشيخ Advertisements محمود زكريا – مركز شباب سنورس الفيوم ياسين محمود – نادي أبو كساه الفيوم أحمد عبد الكامل – نادي وادي النيل أسوان الأحمدي إبراهيم- مركز شباب تلا المنوفية أشرف الشامي – نادي بلدية المحلة سيد سالم – نادي الوطنية أحمد رشاد – نادي العياط طارق رمضان – مركز شباب القباني الاسكندرية سليم صالح – أبو صوير الإسماعيلية هرماس رضوان – نادي بني عبيد فايز عواد – الحزم شمال سيناء حمادة فيصل – مطوبس كفر الشيخ محمود الفقي – مركز شباب اتاي البارود

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمومية الجبلاية : اجتماع الزمالك إنقاذ للأندية والكرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.