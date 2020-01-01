عبدالعزيز الفيصل ينال جائزة الإنجاز العربي للثقافة الرياضية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، يوم الأربعاء، عن اختيار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، لنيل جائزة الإنجاز العربي للثقافة الرياضية 2019. وقال الحساب الرسمي لهيئة الرياضة في "تويتر": الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يُعلن اختيار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لنيل جائزة "الإنجاز العربي للثقافة الرياضية 2019".

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