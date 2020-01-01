الأهلي والمقاصة.. تشكيل تكتيكي ومروان محسن يقود هجوم الأحمر.. و«ميدو» يهاجم

أعلن المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، السويسري رينيه فاير، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة مصر المقاصة والمقرر إنطلاقها بعد قليل على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الممتاز. وسيبدأ الأهلي مباراته أمام المقاصة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وعلي معلول خط الوسط: أحمد فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأليو ديانج وأحمد الشيخ خط الهجوم: مروان محسن Advertisements على الجانب الآخر، أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر المقاصة عن تشكيل فريقه الذي سيواجه الأهلي. وسيبدأ المقاصة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود حمدي خط الدفاع: عاصم سعيد- عصام صبحي- أحمد ياسين- أحمد محسن خط الوسط الدفاعي: محمد متولي "كناريا"- مصطفى شبيطة خط الوسط الهجومي: ميدو جابر- محمد مسعد- شيمليس بيكلي خط الهجوم: عمرو مرعي

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