مباشر.. الأهلي 0 - 0 المقاصة.. الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة الأهلي والمقاصة، على ستاد السلام، ضمن الجولة الـ11 لبطولة الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول الترتيب مؤقتا برصيد 24 نقطة، من مباريات، خلف المقاولون العرب في الصدارة برصيد 25 من 11 مباراة، فيما يحتل المقاصة المركز الـ15 برصيد 9 نقاط.

ويبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد الشناوي - أحمد فتحي، محمود متولي، رامي ربيعة، محمد هاني - عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة - علي معلول، أحمد الشيخ، ومروان محسن.

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فيما يبدأ المقاصة المباراة بالتشكيل التالي: محمود حمدي، عاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد ياسين محمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميلس بيكلي وعمرو مرعي.

تفاصيل المباراة:

انفرد عمرو مرعي بمرمى الأهلي مبكرًا في الدقيقة الثانية، ولكن سدد كرته في الشباك من الخارج، بعد ملاحقة دفاع الأهلي له.

وفي الدقيقة 15، مرر علي معلول جناح الأهلي، كرة لأفشة داخل منطقة الجزاء، ليسدد الكرة ولكن تعلو العارضة.