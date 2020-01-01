محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
حصل جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير على إنذار بسبب تجسسه على ورقة تعليمات ساوثهامبتون.
وخسر توتنهام بهدف نظيف أمام فريق ساوثهامبتون في الجولة 21 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".
واتجه مورينيو بشكل مفاجئ إلى مقاعد بدلاء ساوثهامبتون ليتجسس على مدرب الفريق المنافس أثناء كتابة تعليمات لفريقه في ورقة قام مدرب "سبيرز" بالاطلاع عليها.
حكم المباراة اتجه إلى مورينيو ليعاقبه بالكارت الأصفر، ليتقبل المدرب البرتغالي الأمر قبل أن يصافح مدرب ساوثهامبتون.
ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، بينما قفز ساوثهامبتون إلى المركز 11 برصيد 25 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مورينيو يتجسس على مدرب ساوثهامبتون ويتلقى إنذاراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.