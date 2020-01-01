بالفيديو.. مورينيو يتجسس على مدرب ساوثهامبتون ويتلقى إنذاراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

حصل جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير على إنذار بسبب تجسسه على ورقة تعليمات ساوثهامبتون.

وخسر توتنهام بهدف نظيف أمام فريق ساوثهامبتون في الجولة 21 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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واتجه مورينيو بشكل مفاجئ إلى مقاعد بدلاء ساوثهامبتون ليتجسس على مدرب الفريق المنافس أثناء كتابة تعليمات لفريقه في ورقة قام مدرب "سبيرز" بالاطلاع عليها.

حكم المباراة اتجه إلى مورينيو ليعاقبه بالكارت الأصفر، ليتقبل المدرب البرتغالي الأمر قبل أن يصافح مدرب ساوثهامبتون.

ويحتل توتنهام المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 30 نقطة، بينما قفز ساوثهامبتون إلى المركز 11 برصيد 25 نقطة.