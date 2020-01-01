إنبي يخطف تعادلًا قاتلًا أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:



سقط الإسماعيلي في فخ التعادل أمام نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري.

الإسماعيلي تقدم في الدقيقة 76 عن طريق لاعبه عماد حمدي قبل أن يحصل إنبي على ركلة جزاء سددها لاعبه رامي صبري في الدقيقة 88 على طريقة بانينكا.

ركلة الجزاء شهدت احتجاج من قبل سعفان الصغير مدرب حراس الإسماعيلي ومن ثمّ طرده بعد رفضه الخروج من الملعب.

وبهذا التعادل رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة 14 في المركز التاسع بفارق نقطة عن إنبي صاحب المركز الثامن.