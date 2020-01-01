تشكيل هجومي للمقاصة أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي: أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني لمصر للمقاصة عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في الجولة الـ11 من الدوري الممتاز على ستاد السلام. ويعتمد ميدو في تشكيل المباراة على شيملس بيكلي الغائب عن اللعب بشكل أساسي منذ فترة، بجانب وجود لاعب الأهلي السابق ميدو جابر. Advertisements ويعتمد مصر المقاصة على المهاجم السابق لبيراميدز عمرو مرعي، في الخط الأمامي. وتكون تشكيل المقاصة من: محمود حمدي، عصام صبحي، عاصم سعيد، أحمد مجدي، أحمد ياسين، مصطفى شبيطة، ميدو جابر، محمد مسعد، شيملس بيكلي، عمرو مرعي، محمد "كناريا". وجاء على مقاعد البدلاء: محمد "كوكو" لحراسة المرمي وأحمد مودي وحسني فتحي وصلاح ريكو وباولن فوافي واودو موسيس وصلاح عاشور.

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