مرتضى: الاستبدال حق أصيل للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، أنه من حق الأندية استبدال اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات قهرية أو تركوا الأندية دون وجه حق.
ولم يحضر أي ممثل أو رئيس نادي من الدوري الممتاز لمؤتمر مرتضى منصور الذي قام بالدعوة له لمناقشة أزمات الجمعية العمومية.
وقال مرتضى منصور في تصريحاته للصحفيين "لم نقم بمناقشة فتح الاستبدال في فترة الانتقالات الشتوية، سواء في الجلسة المغلقة أو الجلسة المُعلنة".
وأكمل "حق مشروع لأي نادي قيد لاعب بدلا من اللاعب الهارب أو المصاب إصابة قهرية".
الجدير بالذكر، أن نادي الزمالك يحق له استبدال لاعب واحد فقط في يناير.
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