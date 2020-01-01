أحداث مثيرة بمواجهة الإسماعيلي وإنبي.. طرد سعفان الصغير لنزوله الملعب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أشهر حكم لقاء الإسماعيلي وإنبي البطاقة الحمراء لمدرب حراس الدراويش، سعفان الصغير، بالدفيقة 87 المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلي، ترجل لأرضية ملعب المباراة اعتراضًا على قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لإنبي؛ حيث طالبه الحكم بالخروج من الملعب قبل أن يُشهر البطاقة الحمراء في وجهه إثر رفضه الخروج.

ركلة الجزاء سددها رامي صبري، لاعب إنبي بنجاح في شباك الإسماعيلي بطريقة بانينكا ليحتفل بطريقة استفزت جهاز الإسماعيلي ليدخل سعفان الصغير مرة أخرى لأرضية الملعب محتجًا ليخرجه الحكم.

وبهذه الركلة تعادل إنبي أمام الإسماعيلي بهدف لكل فريق بعدما تقدم عماد حمدي للإسماعيلي.