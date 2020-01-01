مفاجآت في تشكيل الأهلي لمواجهة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي: أعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة المقاصة في الجولة الـ11 لبطولة الدوري. ويغيب جونيور أجايي، ورمضان صبحي، وحسين الشحات بسبب الإصابة، وأيمن أشرف للإيقاف. وأجرى فايلر 4 تبديلات في تشكيل الفريق عن مواجهة الاتحاد السابقة، بالدفع بمتولي، وربيعه، ومروان محسن، وأحمد فتحي، على حساب سعد سمير، وأيمن أشرف، وأجايي، وحسين الشحات. حراسة المرمى: محمد الشناوي Advertisements الدفاع: أحمد فتحي - محمود متولي - رامي ربيعه - محمد هاني الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج وسط الهجوم: أحمد الشيخ - محمد مجدي أفشة - علي معلول الهجوم: مروان محسن وعلى مقاعد البدلاء: علي لطفي - ياسر إبراهيم - وليد أزارو - وليد سليمان - حسام عاشور - صلاح محسن - جيرالدو

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