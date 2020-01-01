مرتضى: الجنايني صديقي.. وهناك أندية لا تناصر الغلابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

انتقد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الأندية التي لم تستجب لدعوته للحضور لمقر النادي للمشاركة في مؤتمر خاص بالجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

ولم يتواجد أي ممثل أو رئيس من أندية الدوري الممتاز في مؤتمر مرتضى منصور، وتواجد عدد من ممثلي أندية الأقسام الأخرى ومراكز الشباب.

وقال مرتضى منصور في تصريحاته للصحفيين "قمت بدعوة الأندية من أجل مناقشة مشاكل الجمعية العمومية، المؤتمر شهد حضور كبير، وأعتبر هذا الاجتماع تمهيد لجلسة يوم 7 يناير".

وتابع "من لم يحضر الجلسة عليه تحمل المسؤولية أمام جماهير ناديه، ولا يشكو من عدم القدرة على حل أي أزمة تواجه ناديه".

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وصرح "هناك أندية منفوخة لا تأتي وتناصر أندية الغلابة مثلما يفعل نادي الزمالك بمساندة تلك الأندية، هؤلاء جماهير ناديهم تطالب برحيلهم من المدرجات".

وشدد "الجمعية العمومية هي الأقوى، هي التي تأتي بمجلس إدارة وتقوم بسحب الثقة من أخر، سنجلس اليوم لنضع جدول أعمال من أجل الترتيب لجلسة يوم 7 يناير".

وأضاف "تم التواصل مع عمرو الجنايني ووزير الشباب والرياضة، عمرو الجنايني صديقي، لقد عدت من السفر لحضور هذا الاجتماع حتى لا يُقال أنه تم الضغط علي ليتم الغاءه".

وأكد "يوم 7 يناير لن يقل الحضور عن 200 نادي".

واستمر "لا يوجد أحد يجرؤ على منعي من حضور المباريات، تواجدت بالمدرجات ووضعت قدم على قدم، لست قرج عامر الذي قدم اعتذار مهين بعض ايقافه، المحكمة من قبل قالت لا يجوز لهيئة رياضية أن تعاقب هيئة اخرى، الأندية ليست أعضاء في اللجنة الأولمبية".