"غياب أندية الممتاز".. حضور ممثلي الأقسام الأخرى ومراكز الشباب لمؤتمر مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- أحمد الهواري

غاب ممثلي أندية الدوري الممتاز عن حضور المؤتمر الصحفي الذي قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعقده داخل مقر النادي وقام بدعوة ممثلي الأندية والجمعية العمومية لاتحاد الكرة لمناقشة بعض الأمور.

وأفاد مراسل "الخليج 365" في وقت سابق الى رغبة مرتضى منصور في الاجتماع مع الأندية لبحث أمور متعلقة باللوائح سواء الخاصة بالنظام الأساسي، أو لائحة الدوري الممتاز ومناقشة قضية فتح الاستبدال.

وأشار مراسل "الخليج 365" الى أن عدد من ممثلي أندية الأقسام الأخرى دون الممتاز تواجدوا بمقر نادي الزمالك وكذلك ممثلي عدد من مراكز الشباب.

ولم يتواجد أي ممثل أو رئيس لنادي من الدوري الممتاز بالمؤتمر الصحفي.

وجاء الحضور على النحو التالي:

- طارق رمضان رئيس مركز شباب القباري الاسكندرية.

- علي سليم رئيس نادي بني سويف.

- سالم علي رئيس مركز شباب رابعة شمال سيناء.

- حسن سليمان محمد عضو مجلس إدارة مركز شباب بلوظة شمال سيناء.

- فايز عواد مركز شباب الخربه عضو مجلس إدارة.

- سعيد صباحي رئيس مركز شباب بئر العبد شمال سيناء.

- سالم مبارك سالم رئيس مجلس إدارة نادي ٦ اكتوبر شمال سيناء.

- صبحي العطار نائب رئيس نادي حوش عيسى.

- حمادة فليفل نائب رئيس نادي مطوبس كفر الشيخ.

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- احمد الفاتح رئيس مركز شباب الصف الجيزة.

- احمد رشاد نائب رئيس نادي العياط.

- سليم صالح رئيس مركز شباب ابو صوير الإسماعيلية.

- ماجد سلامة رئيس نادي بلدية الاسماعيلة.

- محمود لاشين نائب رئيس مركز شباب ابو شحاتة الإسماعيلية.

- هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد.

- محمد عثمان رئيس مركز شباب اوليلة المنصورة.

- خالد محمد عرفات رئيس نادي التحرير اسوان.

- علاء اشرف نائب رئيس مركز شباب الفيوم.

- عصام عصمت حسن نائب نادي ناصر الفكرية.

- محمود الفقي نائب رئيس مجلس الإدارة إيتاي البرود.

- سيد سالم رئيس نادي الروضة.

- جمال الصرفي رئيس نادي بيلا كفر الشيخ.

- هاني إبراهيم رئيس مركز شباب بداوي الدقهلية.

- عمرو سيد عبدالغني رئيس شباب مركز اطسا.