"نشعر بالضغط بسبب الأهلي".. ماذا قال النحاس عقب وصول المقاولون لصدارة الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فريقه يشعر بالضغط بسبب مواجهة الفرق التي واجهت الأهلي قبل مبارياته.

وأضاف النحاس في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" :"فريقي يشعر بالضغط والسبب مواجهة الفرق التي واجهت الأهلي قبلي".

وتابع :"تفكير اللاعبين في الوقت الحالي هو الفوز وعدم خروج بالتعادل، نريد الفوز في المباريات المقبلة من أجل الهدف الذي حددناه منذ الأسبوع الأول وهو التواجد في المربع الذهبي".

وعن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري :"تعرضنا لعدة صعوبات خلال مباراة اليوم من خلال سوء حالة الملعب والجو، كما أن المنافس خسر من الأهلي في الدوري والإسماعيلي من البطولة العربية".

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وأكمل :"تعرضت لمفاجأة بسبب حالة اللاعبين السيئة إلا أن حققنا الفوز بالتوفيق وهذا لا يتحقق إلا بمجهود سواء من لاعبين أو جهاز الفني".

وانتقل عماد النحاس للحديث عن المنافسة، قائلاً:"مبارياتنا في الدوري بست نقاط واجهنا الإسماعيلي في الجولة الماضية ثم الاتحاد السكندري ونواجه مصر المقاصة في الجولة المقبلة".

واستطاع المقاولون العرب أن يصل لقمة الدوري المصري بالفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في لقاء أقيم عصر اليوم ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر.

رصيد المقاولون العرب أصبح 25 نقطة ليصبح "ذئاب الجبل" متفوقًا بفارق نقطة عن الأهلي والذي سيواجه مصر المقاصة مساء اليوم ضمن مباريات المرحلة الـ11.