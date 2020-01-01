سلة سموحة 14 سنة بنين تحصد لقب منطقة الإسكندرية

توج فريق كرة السلة 14 سنة بنين بسموحة بطلاً لمنطقة الإسكندرية، وذلك بعد الفوز علي الاتحاد السكندري بنتيجة 57/54 ليحقق الفوز الثالث من أصل خمس مباريات. وكان الفريق تاهل الي المباراة النهائية بعد فوزه علي نظيره الجياد في الدور قبل النهائي ذهابا وعودة 85/53 و57/35 وتضم قائمة الفريق كل من: يحيي مصطفي كاكا ومهند شريف ويوسف بكر وسمير منسي ومروان تامر وجمال عصام وعمرو طلبه وبسام شريف وعبد الله حجاج ومحمد هشام وآدم ممدوح وعمر وهدان ومحمد كشك ومازن مصطفي ومالك محمد ومصطفي صبحي وأحمد ابو كيله وكريم عبد العزيز. ويوسف بكر وسمير منسي ومروان تامر وجمال عصام وعمرو طلبه وبسام شريف وعبد الله حجاج ومحمد هشام وآدم ممدوح وعمر وهدان ومحمد كشك ومازن مصطفي ومالك محمد ومصطفي صبحي وأحمد ابو كيله وكريم عبد العزيز.

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