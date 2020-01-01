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ليستر سيتي يسحق نيوكاسل يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

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فاز فريق ليستر سيتي الإنجليزي علي نظيره نيوكاسل يونايتد بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم الإربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من .

أحرزالهدف الأول لفريق ليستر إيوزي بيريز في الدقيقة 36 ، ثم في الدقيقة 39 أضاف جيمس ماديسون ثاني الأهداف، ثم في الدقيقة 87 من عمر المباراة أضاف

حمزة شودهري الهدف الثالث لليستر.

وبتلك النتيجة يحصد ليستر سيتي ثلاث نقاط ليرتفع رصيده إلي 45 نقطة محتلا مركز الوصيف في ترتيب الدوري الإنجليزي ، بينما يتجمد رصيد نيوكاسيل عند 25 نقطة في المركز 11 في البريميرليج.

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