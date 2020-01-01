واتفورد يفوز على وولفرهامبتون بثنائية

تغلب فريق واتفورد الانجليزي علي نظيره وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاربعاء، علي ملعب فيكارج رود ضمن منافسات الاسبوع 21من الدوري الانجليزي الاسبوع 21من الدوري الانجليزي سجل اهداف اللقاء جيراد دولوفيو وعبد الله دوكوري لفريق واتفورد في الدقائق 30 و 49، بينما سجل هدف وولفرهامبتون بيدور نيتو في الدقيقة 60 49، بينما سجل هدف وولفرهامبتون بيدور نيتو في الدقيقة 60 وبهذه النتيجة يحصد فريق واتفورد النقطة التاسعة عشر يحتل بها المركز الـ 19، بينما يتجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 30 محتلاً المركز السابع.

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