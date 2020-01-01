جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة إيفرتون

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل الفريق لمواجهة إيفرتون اليوم الأربعاء، علي ملعب الإتحاد، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل السيتي كالتالي : - في حراسة المرمي : كلاوديو برافو الدفاع : كانسيلو – فيرناندينيو – جارسيا – ميندي Advertisements الوسط : ردودريجو – جاندوجان – فودين الهجوم : دي بروين – رياض محرز – جابرييل جيسوس قائمة البدلاء : أنخيلينو – كايل وولكر- ديفييد سيلفا – سكوت كارسون- رحيم ستيرلينج – سيرجيو أجويرو – بيرناردو سيلفا

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