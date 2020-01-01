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إنبي يدرك تعادلًا مستحقًا أمام الإسماعيلي في الوقت القاتل

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حقق فريق انبي تعادلا مستحفا في الوقت القاتل امام مضيفه الإسماعيلي  بستاد الإسماعيلية ضمن الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز.

 تقدم الاسماعيلي بهدف  لعماد حمدي في الدقيقة 76 وتعادل لإنبي رامي صبري

من ضربة جزاء في الدقيقة 88.

جاء اللقاء متوسط المستوى تبادل فيه الفريقان السيطرة والإستحواذ على الكرة واعتمد انبي على الهجمات الخاطفة

في الشوط الأول، وضغط بعد هدف الدراويش ونجح في تحقيق هدفه بإحراز هدف التعادل في وقت قاتل.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد إنبي إلى 15 نقطة في المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 14 نقطة في المركز التاسع.

 

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