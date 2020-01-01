إيفرتون يعلن تشكيل مواجهة مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون عن تشكيل فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء تشكيل إيفرتون كالتالي :- في حراسة المرمي : بيكفورد الدفاع : هولجيت – مينا – كول مان Advertisements الوسط : داين – سيجرديسون – ديلف – سيديبيه الهجوم : ريتشارليسون – بيرنارد – كالفيرت ليوين وتقام المباراة علي ملعب الإتحاد بمدينة مانشستر معقل فريق مانشستر سيتي ويتسع الملعب لاستضافة قرابة 48 ألف متفرج.

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