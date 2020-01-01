ننشر قرارات الجمعية العمومية للأندية بعد اجتماعها في نادي الزمالك اليوم

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن القرارات التي تم اتخاذها بعد الاجتماع اليوم مع الجمعية العمومية للأندية والذي أقيم بمقر النادي.

وجاءت القرارات كما يلي:

- اجتماع يوم ٧ يناير ومن يتخلف يتحمل المسئولية أمام ناديه.

- جدول الأعمال سيكون: دعوة لجمعية عمومية طارئة لأصحاب القرار من الأندية ومراكز الشباب.

- ستتم مناقشة اللائحة الخاصة بالاتحاد وتعرض ملفات اللائحة على الاتحاد.

- تعديل لائحة المسابقات

- فيما يخص الحكام: المطالبة بمعاقبتهم في حالة الخطأ مثلما تتم المطالبة بمعاقبة الأندية.

- هناك تجاوزات بمناطق الكرة ومجاملة من أعضاء اللجنة الخماسية بتعيين أقربائهم، ومحاسبة الفاسدين - تحديد موعد رحيل لجنة اتحاد الكرة وإعلانه ومدى شرعيتها والمطالبة بمعرفة من يساند اللجنة.

- الجمعية العمومية من حقها معرفة كل شيء.

- منح الحرية لترشيح أي شخص حتى لو

كان يعمل في المجال الإعلامي وعدم منعه لتمهيد الطريق لأشخاص بعينهم من أجل التربح.- توجيه الشكر لكل الحاضرين من الجمعية العمومية ومن قدم اعتذاره ، وانتظار حضور ٢٠٠ ناد - الزمالك له الحق في الحفاظ على مطالبه مع دعم لكل الأندية.- لم يتم النظر للاستبدال ومناقشة الملف لأنه أمر لا يخص الجمعية العمومية، مع التأكيد على أن قضية الزمالك في وضع لاعبين بدلا من الذين هربوا من الفريق وتعتبر ظروفا قهرية وليس استبدالا والزمالك مستمر في المطالبة بحقوقه.