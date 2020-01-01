أنتي تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز والتي تقام على ملعب المكس بالإسكندرية في الثانية والنصف ظهر الخميس.
وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:
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