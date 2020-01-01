أنتي تشاتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة حرس الحدود

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز قائمة مباراة حرس الحدود في الدوري الممتاز والتي تقام على ملعب المكس بالإسكندرية في الثانية والنصف ظهر الخميس.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري خط الوسط: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عمر العيوني - نبيل عماد دونجا خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - ولفريد كانون - محمد عطوة - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري خط الوسط: إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إسلام عيسى - عمر العيوني - نبيل عماد دونجا خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

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