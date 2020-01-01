مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري بجودة عالية

تقدم "بوابة الوفد" مشاهدة مباراة الأهلي و مصر المقاصة والتي تقام في السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل الأهلي متصدر الترتيب وحامل اللقب برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات متتالية دون تعادل أو هزيمة وهو صاحب الهجوم الأقوى بتسجيل 23 هدفًا والدفاع الأقوى باستقبال هدف واحد.. وللأهلى مواجهتان مؤجلتان أمام المصرى البورسعيدى والزمالك.

ويحتل المقاصة المركز الرابع عشر

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برصيد 9 نقاط فقط وحقق الفريق انتصارين فقط ولم يفز منذ 7 مباريات، كما أنه سجل 12 هدفًا واستقبل 16 هدفًا.. ولم يعرف المقاصة طعم الفوز على الأهلى فى آخر 3 مواجهات.

الأهلى يخوض المباراة بدون راحة بعد الفوز على بلاتينيوم بطل زيمبابوى بهدفين دون رد فى دورى أبطال إفريقيا، ويأمل الأهلى أن يواصل انتصاراته المتتالية وتعزيز صدارة

الدورى وهو ما طالب به المدرب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.

ويواجه الأهلى أزمة حادة بسبب الإصابات التى تضرب لاعبى الفريق بداية من الحارس شريف إكرامى وسعد سمير ومحمود وحيد وحمدى فتحى ومحمد محمود وعمار حمدي ورمضان صبحى والنيجيرى جونيور أجاي.

واستعد المقاصة لمباراة الأهلى بتدريبات مكثفة على مدار أسبوع بعد التعادل مع إف سى مصر، وعقد أحمد حسام ميدو المدير الفنى عدة جلسات مع لاعبى الفريق الفيومى من أجل تصحيح المسار ومطالبتهم بتحقيق نتيجة إيجابية وعرض مميز وعلاج الأخطاء التى ظهرت فى الفترة الماضية، وتبدو صفوف المقاصة مكتملة.