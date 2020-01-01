نتيجة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستعد عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لواحدة من القمم الكلاسيكية في البطولة، والتي سيستقبل فيها آرسنال ضيفه مانشستر يونايتد في قمة مباريات اليوم 1-1-2020، في إطار الجولة الحادية والعشرين من البريميرليج

تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، عبر قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق: حفيظ دراجي.

مانشستر يونايتد يأتي ضيفًا ثقيلاً على ملعب الإمارات، بمعنويات مرتفعة بعد تعثر تشيلسي ضد برايتون عصر اليوم، مما سيجعل الشياطين الحمر في حالة الفوز يقلصون الفارق مع البلوز إلى نقطتين فقط، حيث يتواجدوا في المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

وبالحديث عن صاحب الملعب آرسنال، فيبحث عن تدارك هزيمته في الجولة الماضية، على ملعبه ووسط جماهيره في ديربي لندن ضد تشيلسي، والتي أبقته في النصف الأدنى من جدول الترتيب برصيد 24 نقطة في المركز الثالث عشر.

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اللغز الأهم قبل المواجهة كان لاعب وسط اليونايتد الفرنسي “بول بوجبا”، والذي أكّد المدرب “أولي جونار سولسكاير” سلامته من أي إصابة، وكتب موقع اليونايتد الرسمي أنه سيتواجد ضد الجانرز، ولكن رغم كل تلك التأكيدات أشار كافة المراسلين أن الفرنسي لم يسافر رفقة بعثة الشياطين الحمر إلى لندن.

ويبقى موقف بوجبا من المشاركة ضد آرسنال في محل شك كبير قبل كتابة تلك السطور، وقد يكون كل هذ الأمر مناورة من المدرب النرويجي، وإلا سيكون الفرنسي بالفعل يلوي ذراع ناديه الإنجليزي بالغياب المتعمد.. سوف نرى؟!

يذكر أن مواجهات الفريقين أصبحت متقاربة في الفترة الأخيرة، ولكن على الرغم من فوز آرسنال في آخر لقاء بينهما على ملعب الإمارات، إلا أن اليونايتد فاز في المواجهتين التي تسبق تلك المقابلة، وكان من ضمنها الانتصار بثلاثية في كأس الاتحاد الإنجليزي.