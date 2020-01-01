بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة قمة الدوري الإنجليزي بين آرسنال ومانشستر يونايتد، المقرر لها مساء اليوم الاربعاء 1-1-2020 على ملعب الإمارات شمال العاصمة لندن.

تنطلق المباراة في وقت متأخر على الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

وستكون هذه المباراة الأخيرة بالجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث افتتح تشيلسي مباريات اليوم حين حل ضيفًا على برايتون وانتهت بالتعادل 1/1 وقت الظهيرة.

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وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل الايجابي 1/1 أمام آرسنال في المباراة الأولى هذا الموسم والتي أقيمت على ملعب أولد ترافورد لحساب الجولة السابعة، حيث كان متقدمًا في النتيجة بهدف سجله الاسكتلندي سكوت مكتوميناي قبل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل بيير إيميريك أوباميانج هدف التعديل.

ولم يفز مانشستر يونايتد على آرسنال في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الجولة 36 من موسم 2018/2017، عندما أحرز مروان فيلايني هدف الفوز في الدقيقة 91 على ملعب أولد ترافورد.

آرسنال 0-0 مانشستر يونايتد

???? ملعب الإمارات (لندن)

⏰ تنطلق بعد قليل..

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة