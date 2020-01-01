الفيصيلي يوافق على رحيل لويس جوستافو لهذا الفريق

وافق نادي الفيصلي السعودي على العرض المقدم من نادي الوحدة السعودي للحصول على خدمات البرازيلي لويس غوستافو لاعب الفريق، حسبما أعلن النادي على حسابه الألكتروني بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأربعاء.
وجاءت موافقة الفيصلي على رحيل جوستافو خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية للاستفادة من بيعه، لاسيما وأنه يتبقى في عقده خمسة أشهر فقط.
ووجهت إدارة الفيصلي شكرها لغوستافو على ما قدمه خلال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في مشواره القادم.
وكان الفيصلي قد تعاقد مع جوستافو 28 – عامًا في صيف عام 2017، قادمًا من صفوف فريق باهيا البرازيلي، وظهر بشكل مُميز مع الفريق.
يذكر أن الفيصلي يحتل المركز الثامن في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، فيما يتواجد الوحدة في المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة.
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