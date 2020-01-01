مونديال قطر 2022: تحديد موعد تسليم أربعة ملاعب جديدة

ستُستكمل في عام 2020 المراحل النهائية لاربعة ملاعب مضيفة لمونديال قطر في 2022 في، بحسب ما أشار الأربعاء الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي، معتبراً أن نقل مجموعات كبيرة من المشجعين والزوار من مكان إلى آخر يمثل تحديا للمنظمين.

وقال الذوادي في حديث لموقع اللجنة الرسمي “يجري العمل الآن لأستكمال المراحل النهائية لبناء استادات المدينة التعليمية والبيت والريان والثمامة. كما يستمر البناء في مراحل متقدمة في أستادي راس أبو عبود ولوسيل، وسيجري إنجازهما قبل وقت كافٍ من أنطلاق منافسات المونديال”.

وكان استاد الجنوب (الوكرة) قد أستضاف في مايو الماضي نهائي كأس الأمير بين الدحيل والسد، ليصبح ثاني الملاعب جاهزية بعد استاد خليفة الدولي الذي خضع لعملية تأهيل وتطوير وأعيد إفتتاحه بنهائي كأس الأمير أيضاً في 2017، بينما يقترب أكتمال الأعمال في الاستادات الستة الأخرى.

وأختبرت قطر جهوزيتها بشكل مكثف في عام 2019 مع أستضافة بطولة كأس الخليج الرابعة والعشرين وكأس العالم للأندية، قبل ثلاثة أعوام من أستقبال أول مونديال في الشرق الأوسط بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر 2022.

ووصف الذوادي أستضافة خليجي 24 ومونديال الأندية بالناجحة و”على الطريق الصحيح نحو تنظيم نسخة إستثنائية من بطولة كأس العالم .. أسهمت البطولتان في إكسابنا خبرة عملية قيمة في العديد من الجوانب التنظيمية مثل التذاكر، والترتيبات الأمنية، والاتصال، والسفر، وأماكن الإقامة، والمراسم…”.

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وبرغم ذلك تحدث عن “جوانب يمكن تحسينها لضمان تقديم تجربة أفضل للمشجعين. ينبغي أن تحظى بعض الجوانب التنظيمية بالأولوية، مثل السفر والأمن والتذاكر. ونحتاج كذلك إلى إطلاع المشجعين بشكل أكبر على الاعتبارات الثقافية في الدولة، ليشعروا بالراحة حيال زيارتهم إلى قطر”.

وتابع الذوادي “أرى أن نقل مجموعات كبيرة من المشجعين والزوار من مكان إلى آخر سيمثل إحدى تحدياتنا في 2022، ونحتاج إلى وضع خطة دقيقة تضمن نقل المشجعين واللاعبين والمسؤولين بين الفنادق وملاعب التدريب والاستادات ومناطق المشجعين بكُل سهولة ويُسر”.

تابع “لا شك أن تشغيل خطوط المترو خلال هاتين البطولتين عاد بفائدة عظيمة وأثر إيجابي هائل على جهود التنظيم، فهي وسيلة أنتقال مريحة تلائم الجميع، كما أنها الأسرع والأقل تكلفة للأنتقال من مكان إلى آخر في قطر”.

أردف الذوادي ان لجنته “تعكف على مراجعة كافة مراحل رحلة المشجعين بدءاً من إستقلال المترو وحتى جلوسهم في مقاعد الاستاد، وذلك للتعرف على مدى سهولة وصولهم إلى محطات المترو، وتقييم مدى أستفادتهم من إتاحة التنقل بالمترو مجاناً في أيام المباريات..”