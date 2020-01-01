نتيجة مباراة الأهلي ومصر المقاصة في الدوري المصري

يعود النادي الأهلي لاستئناف مباريات الدوري المصري، وهذه المرة بمواجهة ضد فريق مصر المقاصة، على أرضية ملعب السلام، ضمن مباريات اليوم 1-1-2020 في إطار الجولة الحادية عشر من المسابقة.

تنطلق المباراة في الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت مكة عبر قناتي “أون سبورتس” و”تايم سبورتس”.

الأهلي يبحث عن الحفاظ على علامته الكاملة، بعد تحقيق ثمانية انتصارات من ثمانية مباريات، ربّعته على صدارة الدوري، التي فقدها مؤقتًا لصالح المقاولون العرب، والذي وصل إلى النقطة 25 على القمة.

بينما الفريق الفيومي فيتواجد في مركز متراجع الخامس عشر برصيد تسعة نقاط، بعد نتائج متواضعة تحت قيادة المدرب الشاب أحمد حسام “ميدو”.

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غيابات المارد الأحمر عن مواجهة المقاصة مُقلقة، ولا سيما في ظل عدم تواجد الثنائي الهجومي “جونيور أجايي” و”حسين الشحات”، ويبقى الخبر المُفرح هو عودة المدافع “محمود متولي”، في الوقت الذي أصيب فيه قلب الدفاع “سعد سمير”.

يذكر أن الفريق الأهلاوي استطاع تدارك نتائجه أمام المقاصة بالانتصار في آخر ثلاثة مواجهات مباشرة، بعدما تعادل وخسر لقاءي دوري 2016-17.