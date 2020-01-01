رئيس فرانكفورت: مواجهة ليفربول واحدة من ثلاث أمنيات في 2020

أعلن بيتر فيشر، رئيس نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني، عن ثلاث أمنيات له للعام الميلادي الجديد، إحداها اللعب أمام نادي ليفربول الإنجليزي.

وقال فيشر في مقابلة على الموقع الإلكتروني للنادي:” بالنسبة لي، هناك ثلاثة أحلام كبيرة: ضم 100 ألف عضو في أينتراخت فرانكفورت وإكمال المكتب الجديد واللعب أمام ليفربول في أي وقت”.

وفيما يتعلق بأمنياته بالنسبة للنادي، قال فيشر63/ عاماً/ إنه يتمنى لناديه أن يمضي قدماً ” بعض الشيء نحو المزيد من الأستقرار، وبطبيعة الحال مواصلة النمو والحفاظ على التعددية”.

وأضاف فيشر:” أتمنى لنا دموع الفرح في الليالي الساحرة، ولا ينبغي أن نخجل من أن نبكي في لحظات خيبة الأمل، لأن هذا من دواعي ذاك”.

ويترأس فيشر نادي فرانكفورت منذ أغسطس 2000، وأعيد إنتخابه في يناير 2018 بنسبة تأييد زادت عن 99% ليتولى رئاسة النادي لأربع سنوات أخرى.

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كما يتولى رجل الأعمال منذ 2005 منصب نائب رئيس مجلس الإشراف والمراقبة على الشركة المساهمة اينتراخت فرانكفورت.

وأختتم فيشر تصريحاته بالقول:” أحب هذا النادي وأحب أناسه، فهم عائلتي، ومن أمنياتي الكبيرة أن يُسْمَح لي بأن أواصل العمل في هذه العائلة لفترة أخرى، لأنني أعمل هذا بمنتهى الحب”.

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