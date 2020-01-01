تشيلسي يعلن حجم خسائره المالية الضخمة

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الأربعاء عن إغلاق السنة المالية 2019 بخسارة كبيرة تعادل 114 مليون يورو.

وعزا تشيلسي هذه الخسارة إلى ضم بعض اللاعبين والتكاليف المرتبطة بهذه الصفقات وكذلك إلى غياب الفريق عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا ما أدى إلى تراجع إيرادات النادي.

يشار إلى أن تشيلسي، حامل لقب بطولة الدوري الأوروبي، كان قد ضم النجم الصاعد كريستيان بوليسيتش لاعب دورتموند مقابل ما يزيد عن 65 مليون يورو.

كان فريق البلوز قد غاب عن المشهد الدولي في سوق الأنتقالات الصيفية في العام المنصرم بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحرمانه من التعاقدات ، بعد تجاوزات كبيرة ارتكبها النادي من خلال التعاقد مع لاعبين تحت السن.

وصرح النادي الإنجليزي بأنه على الرغم من الخسارة المالية الكبيرة بحلول نهاية السنة المالية في 30 يونيو 2019، إلا أنه مُلتزم بالقواعد التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن التعامل المالي السليم.

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وسيواجه تشيلسي نظيره الألماني بايرن ميونخ في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيلتقي الفريقان في لندن في الخامس والعشرين من فبراير المقبل على أن تكون مباراة العودة في ميونخ في الثامن عشر من مارس المقبل.

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