برايتون يُسقط تشيلسي في فخ التعادل بمقصية قاتلة



أحبط برايتون آمال ضيفه تشيلسي الرابع في اقتناص نقاط المباراة الثلاث عندما أدرك التعادل (1-1) في المباراة التي جرت الأربعاء في افتتاح مواجهات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



أقيمت المباراة على ملعب فالمر معقل برايتون وتقدم البلوز عن طريق قائده سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة العاشرة، وبينما كان تشيلسي يمني النفس في أن يحقق فوزه الثاني عشر في المسابقة انتفض أصحاب الأرض وتمكن المهاجم الإيراني علي رضا جهانبخش من إدراك التعادل في الدقيقة 84، وهي المرة الثانية على التوالي التي يسجل فيها جهانبخش حيث كان قد أحرز الهدف الأول لبرايتون في شباك بورنموث في المرحلة العشرين.



وتعد النقطة تاريخية لبرايتون إذ أنها الأولى على الإطلاق للفريق في مواجهة الفريق اللندني، ولم يسبق لتشيلسي أن فرط بأي نقطة في المواجهات التسع السابقة التي جمعته ببرايتون على صعيد الدوري، بينها أربع في دوري الدرجة الثانية سابقا موسمي 1983-1984 و1988-1989، في إنجاز لم يحققه أي فريق آخر (من ناحية عدد المباريات) على صعيد الكرة الإنكليزية.



ورفع تشيلسي رصيده بذلك إلى 36 نقطة محققاً تعادله الثالث فقط هذا الموسم ومعززاً موقعه في المركز الرابع، فيما كان هذا التعادل هو السادس لبرايتون مقابل 6 انتصارات و9 هزائم، فرفع الفريق رصيده إلى 24 نقطة ، في المركز الثالث عشر مؤقتاً مستفيداً من خسارة بيرنلي على أرضه ووسط جماهيره من أستون فيلا بهدفين مقابل هدف.



وفي المباراة الثانية أنهى أستون فيلا الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين عن طريق ويسلي موراييس في الدقيقة 27 وجاك غراليش في الدقيقة 41، قبل أن يسجل كريس وود هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 80.



ورفع أستون فيلا رصيده إلى 21 نقطة بعد أن حقق انتصاره السادس هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و12 خسارة.



المصدر: بي إن سبورت