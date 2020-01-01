اونلاين | أونلاين kora star مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون بث مباشر tab3ive مشاهدة مباراة مانشستر kora online يوتيوب HD

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قمة مثيرة في البريميرليج حيث سنكون على موعد مع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بث مباشر يترقب عشاق الكرة الإنجليزية قمة نارية بين فريقا مانشستر سيتي وإيفرتون وذلك على أرضية ملعب الاتحاد معقل السيتي في لقاء قوي بين أثنين من أفضل فرق البريمير ليج وتنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي اليوم الأربعاء الموافق 1-1-2020 في إطار منافسات الأسبوع الحادي والعشرين للدوري الإنجليزي.

السيتي الذي نجح في التغلب على نتائجه السلبية مؤخرا وعاد من ملعب شيفيلد بانتصار هام بهدف دون رد يسعى لمواصلة الانتصارات وتحقيق فوز غالي الليلة حيث يحتل السماوي المركز الثالث في ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 42 نقطة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم ويسعى الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي لتحقيق انتصار هام حيث يعول على قوته الضاربة بقيادة النجم البلجيكي كيفن دي بروين بالإضافة لقدرات كل من رحيم ستيرلينج وجيسوس وأجويرو لتحقيق النقاط الثلاث.

إيفرتون الذي يعيش أوقات سعيدة مع مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي بعدما نجح في تحقيق انتصارين بعدما تولى المهمة الفنية بشكل رسمي ليرتقي الفريق من المركز السابع عشر للمركز العاشر برصيد 25 نقطة مشاهدة مباراة إيفرتون اليوم المدرب الإيطالي المخضرم سيلعب بنفس طريقته المعتادة معتمدا على عدد من اللاعبين المميزين في صفوف إيفرتون وعلى رأسهم مويس كين وريتشارليسون ودومينيك كلايفرت وسينك توسون لتحقيق الفوز الثالث على التوالي مع أنشيلوتي .

ونقدم هنا المعلومات الكامله عن موعد مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يتم نقل مباراة مانشستر سيتي ضد إيفرتون عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 2 ويتولى الحكم الإنجليزي أندريه مارينر مهمة إدارة مباراة الليلة بينما سيقوم المعلق المصري علي محمد علي بالتعليق على موقعة الليلة وهو واحد من أفضل المعلقين في الوطن العربي وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين بفوز السيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.