اونلاين | «يلا شوت» yallakora مشاهدة مباراة الاهلي والمقاصة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار رابط ماتش الأهلي بدون تقطيع YALLA Ahly

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كورة فور جول بث مباشر مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة، KORA 4 GOAL، في مباراة هامة ضمن منافسات دور الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جول العرب حيث يفتتح ملعب الأهلي بالسلام، أبوابه في السابعة والنصف من مساء اليوم، لاستضافة مباراة صعبة وقوية للأهلي عندما يحل ضيفًا على مصر المقاصة GOALEL3ARB الأهلي يستأنف مباريات الدوري المحلي بعد الانتصار الإفريقي.

كورة أونلاين، حيث سيكون السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أمام اختبار قوي، حينما يواجه رفاق أحمد حسام ميدو الطامح لحصد الفوز من أجل النجاة من شبح الهبوط للقسم الثاني، KORA ONLINE، فايلر يتطلع لمواصلة انتصاراته المتتالية في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

كورة جول الأهلي يعود للمنافسة المحلية، حيث أنهى الفريق مواجهة صعبة أمام بلاتينيوم ستارز الزيميابوي، والتي حقق فيها الفوز على ملعبه ووسط جماهيره بثنائية مقابل دون رد، KORA GOAL، فايلر يرغب في مواصلة الانتصارات المتتالية بالدوري العام.

موعد مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة بالدوري العام

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وتُقام مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة على ملعبه بالسلام، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراه الأهلي ضد مصر المقاصة بالدوري العام

وتُذاع مباراة الأهلي ومصر المقاصة، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات للدوري المصري والمسابقات المحلية، كورة بلس تابع بث مباشر المقاصة يستضيف الأهلي، KORA PLUS على ملعب السلام الدولي.

ترتيب الفريقين بالدوري المصري الممتاز

كورة حصري حيث يدخل الأهلي المباراة وهو محتلًا صدارة الترتيب في جدول المسابقة برصيد 24 نقطة، بينما يحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط فقط ويواجه شبح الهبوط للقسم الثاني، KORA7ASRY الأهلي يحل ضيفًا على المقاصة بالدوري الممتاز.

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