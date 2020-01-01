اونلاين | يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري ON Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا كورة بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري ON Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة بث مباشر مباريات بطولة الدوري المصرية (كورة لايف) بدون تقطيع| حيث يلتقي فريق الأهلي مع نظيره مصر المقاصة مساء اليوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يناير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة الـ11 من البطولة المحلية، شاهد مباراة الأهلي بجودة فائقة على cool kora.

توقيت مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة اليوم الأربعاء| الدور المصري بث مباشر (كورة ستار) مباراة الأهلي:

تنطلق أحداث المواجهة المنتظرة بين الأهلي ونظيره مصر المقاصة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، تابع بث مباشر مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع على koraonline.

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متابعة البث المباشر لمباريات الدوري المصري (كول كورة) مباراة الأهلي ومصر المقاصة، حيث يدخل المارد الأحمر مباراة اليوم وفي جعبته 24 نقطة يتصدر بها جدول ترتيب الدوري حصدها من 8 انتصارات متتالية، بينما يتواجد فريق مصر المقاصة في المركز الخامس عشر برصيد9 نقاط ولم يفز الفريق بأي مباراة بالدوري منذ أكتوبر الماضي.

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القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري (كول كورة) – مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والمقاصة اليوم الأربعاء:

تذاع مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا عبر شاشة قناة أون سبورت الفضائية على القمر الصناعي نايل سات على تردد 10853 أفقي، كما تذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت على تردد 11449، وعلى البث الأرضي للتليفزيون المصري، وعبر قناة نايل سبورت، ويقدم موقعنا الخليج 365 الرياضي بث مباشر لمباريات الدوري عبر رابط الأسطورة liv7hd.