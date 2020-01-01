رياضة | ميدو يعلن تشكيبل مصر المقاصة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو يعلن تشكيبل مصر المقاصة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الأهلي بعد قليل.

ويستقبل مصر المقاصة نظيره الأهلي بعد قليل على ستاد السلام في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل مصر المقاصة كلا من :-

محمود حمدي في حراسة المرمى

خط الدفاع : عاصم سعيد وعصام صبحي وأحمد محسن وأحمد ياسين

خط الوسط : محمد كنارية ومصطفى شبيطة وميدو جابر ومحمد مسعد وشميلس بيكلي

خط الهجوم : عمرو مرعي .

ويتواجد على البدلاء كلًا من:

محمد كوكو لحراسة المرمي وأحمد مودي وحسني فتحي وصلاح ريكو وباولن فوافي واودو موسيس وصلاح عاشور.

